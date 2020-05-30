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تنسيقية الأحزاب تستعرض إرشادات تعامل المخالطين مع حالات العزل المنزلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "الفيس بوك" ،إرشادات عامة بخصوص احتياطات العزل المنزلى والمتابعة للشخص المخالط وأسرته لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس .

 

وكانت قد أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وثيقة إلكترونية لمساندة الأطقم الطبية حول العالم فى مواجهة ، ودعت التنسيقية شعوب العالم أفرادا ومؤسسات وقوى سياسية وحزبية للمشاركة فى التعبير عن مساندة الأطقم الطبية وتقديم التقدير لهم فى هذه الأزمة عبر التوقيع على تلك الوثيقة الإلكترونية.

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يذكر أن التنسيقية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية التى تتصافر جهودها في كافة قضايا المجتمع وخدمته والتي تهم المصلحة العامة وخدمة صالح المجتمع والعمل من أجل تلبية احتياجاته


 

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