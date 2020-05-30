تنسيقية الأحزاب تستعرض إرشادات تعامل المخالطين مع حالات العزل المنزلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "الفيس بوك" ،إرشادات عامة بخصوص احتياطات العزل المنزلى والمتابعة للشخص المخالط وأسرته لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا .
وكانت قد أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وثيقة إلكترونية لمساندة الأطقم الطبية حول العالم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعت التنسيقية شعوب العالم أفرادا ومؤسسات وقوى سياسية وحزبية للمشاركة فى التعبير عن مساندة الأطقم الطبية وتقديم التقدير لهم فى هذه الأزمة عبر التوقيع على تلك الوثيقة الإلكترونية.
يذكر أن التنسيقية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية التى تتصافر جهودها في كافة قضايا المجتمع وخدمته والتي تهم المصلحة العامة وخدمة صالح المجتمع والعمل من أجل تلبية احتياجاته
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