شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحتل المركز الخامس عالميا فى ارتفاع معدلات البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية المعارضة ان تركيا احتلت المرتبة الخامسة عالميًا من حيث معدلات البطالة بين الشباب، التي وصلت إلى 22.8%، بينما جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى عالميًا، بمعدل بطالة بين الشباب بلغ 58.1%، وفق أحدث التقارير.

و أشارت الصحيفة إلى أن وكالة “Ajans Press” وهي إحدى مؤسسات مراقبة وتحليل وسائل الإعلام، قامت بتسجيل 19 الفًا و818 خبرًا متعلقًا بالبطالة خلال العام الجاري فقط، حيث أعتبرت أن هذه الأخبار زادت بصورة ملحوظة خلال أزمة كورونا.

ووفق نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أنقرة، تكين بينجول، الذي أعد تقريرا سلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الشباب خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتفعت معدلات البطالة بأوساط الشباب في تركيا خلال السنوات الستة الأخيرة بنحو 7 في المئة، وبات واحد من كل ثلاثة خريجين جامعيين يعاني من البطالة، فيما تبلغ ومعدلات البطالة في أوساط الشباب 24.4 في المئة اعتبارا من فبراير من العام الجاري

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كانت بيانات من معهد الإحصاء التركى أظهرت أن عجز تجارة تركيا قفز 67 %على أساس سنوي في أبريل إلى 4.56 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 41.4 بالمئة وإن الواردات تراجعت 25 بالمئة مقارنة مع أبريل نيسان 2019 مما يعكس تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد