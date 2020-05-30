شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بزيادة خطوط إنتاج الكمامات ورقابة مشددة لمنع التلاعب بالأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، ضرورة توفير خطوط إنتاج كافية لتتحمل ضغوطات الفترة المقبلة على إنتاج الكمامات الطبية في ظل الطلب الكثيف عليها، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء الالتزام بارتدائها بعد 30 مايو وتنفيذ عقوبات على عدم ارتدائها.

و شدد متولي في تصريحات صحفية اليوم على ضروره فرض رقابة مشددة على سوق إنتاج الكمامات الطبية خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم وجود أي تلاعب بالإنتاج أو أسعار التوريد، ولسد احتياجات السوق من الكمامات الطبية، وحتى لا نلجأ إلى الاستيراد أو المساعدات من الدول الأخرى.

وطالب طارق متولي، بوضع حد لجشع تجار الخام وبعض السماسرة، الذين يستغلون أزمة فيروس كورونا المستجد دون مراعاة الحاجة الملحة في هذا الصدد للكمامات لمنع انتشار الفيروس.

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وقال متولي، إن تحول خطوط إنتاج بعض المصانع لإنتاج الكمامات القماش، هي خطوة مهمة لتوفيرالكم الكافي من الكمامات، إلا أن الأمر يلزمه التأكد من فاعلية هذه الكمامات في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن التحدي ليس في توفير الكم الكافي من الكمامات فقط، ولكن في فاعلية هذه الكمامات وصلاحيتها للاستخدام والقضاء على الكمامات المغشوشة.