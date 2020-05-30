انطلاق عملية إجلاء المغاربة العالقين بالجزائر عبر 3 طائرات

علم موقع “اليوم 24″، أن عملية إجلاء المغاربة العالقين بالجزائر، انطلقت اليوم السبت، وستشمل نحو 300 شخص.

وأكدت مصادر خاصة لـ”اليوم 24″، أن ثلاث طائرات توجهت اليوم الى مطار الهواري بومدين، بالعاصمة الجزائرية، لإعادة المغاربة العالقين هناك”، حيث ستقل كل واحدة نحو 100 شخص، مع احترام قواعد التباعد والتعقيم داخلها.

وأضافت المصادر، أن المغاربة المعنيين بالعملية قد تم نقلهم فعليا نحو المطار الجزائري باستعمال حافلات وفرتها سفارة المغرب والقنصلية العامة للمغرب في الجزائر، بعد عملية إحصاء وتسجيل أشرفتا عليها.

وتقرر أن تصل الطائرات الثلاث نحو مطار وجدة، فيما يرتقب إجراء عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة، لكون أعداد أخرى من المغاربة مازالوا في الجزائر.

جدير بالذكر، أن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، قد تسببت في جعل أكثر من 38 ألف مغربي عالقين خارج البلاد، في مختلف دول العالم.