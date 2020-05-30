الدرك يداهم مصنعا لـ”الماحيا” بجنبات نهر أم الربيع والمشتبه فيهما هربا سباحة- صور

داهمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، بإقليم الفقيه بنصالح، مساء أمس الجمعة، مصنعا سريا لإعداد مسكر ماء الحياة بضفاف نهر أم الربيع.

وحسب مصادر محلية، فقد حجزت عناصر الدرك الملكي، حوالي طنين من “الماحيا”، وكمية كبيرة من التين المخمر، بالإضافة إلى تجهيزات وقنينات غاز.

وأوضح المصدر ذاته، أن صاحبي المصنع تمكنا من الفرار إلى وجهة غير معلومة، خلال عملية المداهمة، بعدما حرضا كلبين للحراسة ضد رجال الدرك، ما ساعدهما على الهرب بقطع الواد سباحة الى الجهة المقابلة.

هذا وأصدر عناصر الدرك الملكي مذكرتي بحث وطنية في حق الفارين، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما لقت عملية الحجز استحسان كبيرا من لدن الساكنة.