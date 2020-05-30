8 جهات بدون إصابات جديدة بكورونا.. وتراجع الحالات النشطة إلى 2160- التفاصيل

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، تفاصيل الوضع الوبائي في عموم المملكة ومختلف جهاتها، حيث تم تسجيل 26 إصابات جديدة، خلال 16 ساعة الأخيرة، وتركزت في 4 جهات فقط، فيما لم تسجل 8 جهات الباقية أي حالة إضافية.

وبينت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن مختلف المختبرات الوطنية أجرت منذ مساء أمس ما مجموعه 6408 تحليلا نتج عنه استبعداد 6382 حالة، مقابل تأكيد 26 حالة.

أما الحالات التي تم تأكيد إصابتها، خلال هذه الفترة، توزعت بين جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ12 حالة إضافية، لترتفع الحصيلة التراكمية بها إلى 1092 حالة، فيما سجلت جهة الدار البيضاء سطات 11 حالة جديدة بإجمالي 2581 حالة.

كما سجلت حالتان جديدتان بجهة جهة مراكش أسفي بإجمالي 1337 حالة، وواحدة إضافية ببني ملال خنيفرة بإجمالي 115 حالة.

ورفعت الحصيلة اليومية إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، منذ بدء الأزمة إلى 7714 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وفي المقابل، استقرت أعداد المصابين في 8 جهات، التي تتجه أغلبها إلى توديع آخر الحالات الخاضعة للعلاج.

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ومنذ بدء الأزمة، أحصيت في فاس- مكناس 1000 حالة، وفي الرباط سلا القنيطرة 702 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 187 حالة، وسوس- ماسة 88 حالة، وكلميم واد نون 43 حالة، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 4 حالات.

كما كشفت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب ارتفع إلى 5377 حالة، بعد تسجيل 106 حالة شفاء جديدة، بنسبة تعافي تعادل 69.5 المائة.

كما ارتفع عدد الوفيات ليبلغ 203 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية، فيما استقرت نسبة الفتك في 2.6 بالمائة.

أما عدد الحالات قيد العلاج، فتراجع بين الأمس واليوم بواقع 81 حالة، منتقلا من 2241 حالة إلى 2160 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.