العودة إلى التوقيت الصيفي عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد

ستعود المملكة إلى توقيت غرنيتش +1، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي الجاري.

وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين دقيقة، إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أعلنت عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش)، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 19 أبريل المنصرم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة آنذاك، أنه بعد الشهر الفضيل ستتم العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي 2020.

ويأتي هذا الإجراء طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.