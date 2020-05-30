عاجل.. تسجيل وفاة واحدة و26 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. الحصيلة: 7740 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 7740 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، بعد تسجيل 26 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 5377 حالة، بعد تسجيل 106 حالة شفاء جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 203 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 188729 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.