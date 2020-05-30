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شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مدينة عدن والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
انقطع التيار الكهربائي، السبت 30 مايو/ايار 2020، بشكل كامل عن مدينة عدن.
وأكد سكان في المدينة انقطاع التيار الكهربائي، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة.
وحمل المواطنون السلطات كامل المسؤولية عن هذا الانقطاع.
بدورها اوضحت مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن ان انقطاع التيار ناجم عن خلل فني.
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