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مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حجة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 30 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 30/أيار/2020 تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية حرض تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

 

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية

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