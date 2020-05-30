شكرا لقرائتكم خبر عن 13 إصابة جديدة بكورونا جنوب ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن الإصابات الجديدة لمخالطين لحالات سابقة تم الكشف عنها في مدينة سبها، مشيرًا إلى أن أجرت فحوصات لـ423 عينة في طرابلس ومصراته وسبها وبنغازي والكويفية، تبين سلبية 410 عينات، وإيجابية 13 عينة، جميعها لمخالطين لحالة في سبها.
وبهذه الإحصائية ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 118 حالة، بينهم 41 متعافٍ، و5 وفيات.
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