وقفة احتجاجية في بيروت ضد "دويلة حزب الله وسلاحه"

احتشد نشطاء لبنانيون، السبت، أمام قصر العدل في العاصمة بيروت للمطالبة بنزع سلاح مليشيا حزب الله الموالية لإيران.



وحملت الوقفة الاحتجاجية للنشطاء اللبنانيين شعار "لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي".

وتجمع المحتجون وسط انتشار مكثّف للقوى الأمنية ودعوة مضادة في المكان نفسه.

وطالب المحتجّون المعارضون لسلاح حزب الله بتطبيق القرار 1559 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وقال أحد الناشطين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية: "منذ أكثر من 7 أشهر نخرج في تحركات احتجاجية مطالبين بمحاربة الفساد لكن لغاية الآن لم يتحقق أي تقدم لأن من يحمي هذا الفساد هو حزب الله وسلاحه".

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وشدد على أن تحركاتهم ليست لشق الوحدة الوطنية في لبنان وإنما هدفها العمل على بناء وطن بسلاح موحد تحت سلطة الدولة.



وقال: "كل شعوب العالم يحق لها امتلاك السلاح لمقاومة المحتل إنما ليس لحماية الفاسدين.. نريد بناء وطن لكن هل يجوز أن يكون هذا السلاح لحماية الفساد والتهريب عبر مرافق الدولة؟"



والسبت، أصدر البرلمان النمساوي توصية جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد أنشطة مليشيا حزب الله اللبناني في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة لتزيد الضغط على مليشيا حزب الله في النمسا، بعد أن اتخذت البلاد قرارا في مارس/ آذار 2019 ، بحظر استخدام شعارات أو أعلام المليشيا في أراضيها.

كانت ألمانيا أعلنت أبريل/نيسان الماضي حظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها؛ فيما تصنفه هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا منظمة إرهابية.