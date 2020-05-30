ألمانيا تعلق على قرار ترامب بشأن "الصحة العالمية": انتكاسة خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبرت ألمانيا أن قرار الرئيس الأمريكي قطع علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية يشكل "انتكاسة خطيرة" للمنظمة الدولية خلال مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الصحة الألماني ينس سبان، في تغريدة على "تويتر"، نشرها اليوم السبت، على ضرورة أن يلتزم الاتحاد الأوروبي "بشكل أكبر" ماليا بعد إعلان ترامب قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بمحاباة بكين.

وفي الوقت نفسه، طالب الوزير الألماني بضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية، دون أن يشير إلى تفاصيل هذا الإصلاح.

وأصدر الرئيس الأمريكي، الجمعة، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بإصلاحاتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأكد ترامب مجددا على أن منظمة الصحة العالمية ضللت العالم حول فيروس كورونا.

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وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم منفرد لمنظمة الصحة العالمية، حيث قدمت أكثر من 400 مليون دولار في عام 2019.

وقبل أسبوع، أعطى الرئيس ترامب، منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، وإلا سيجمد التمويل، وينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في رسالة وجهها إلى منظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان ديسمبر/كانون الأول 2019.

ورأى أن المنظمة فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفقد أكثر من 102 ألف شخص في الولايات المتحدة حياتهم بعد إصابتهم بكوفيد-19 وهو أكبر عدد من الضحايا يسجل في دولة واحدة منذ تفشي الفيروس.