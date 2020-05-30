مجلس الأمن يمدد حظر تصدير السلاح لجنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتمديد الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جنوب السودان حتى مايو/أيار 2021.

وحصل القرار الذي أعدّته الولايات المتحدة على 12 صوتاً، فيما امتنعت روسيا والصين وجنوب أفريقيا عن التصويت لتحفظها عليه.

ومع تمديد العقوبات حتى 31 مايو/أيار 2021، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 على أبعد تقدير.

وتضمن القرار، أن المجلس "يعبّر عن استعداده لدراسة تدابير التكييف، بما في ذلك تعديلات وتعليق ورفع أو تعزيز عقوبات بحسب الوضع".

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وتطلب أعلى سلطة أممية بهذا الشأن "تقريراً من الأمانة العامة للأمم المتحدة قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول2020 بشأن دور الحظر على الأسلحة في تطبيق اتفاق السلام" الذي أُبرم في 2018 و"خيارات لتطوير نقاط مرجعية" بهدف التمكن من متابعة تطبيق هذا الاتفاق.

وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في ديسمبر/كانون الأول 2013 عندما اتهم الرئيس سالفا كير نائبه رياك مشار بالتدبير لانقلاب.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال ستّ سنوات وتسبب بأزمة إنسانية كارثية.