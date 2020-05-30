الكويت تسجل 883 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 10156 حالة المزيد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، شفاء 883 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 10156 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالعدوى تمهيدا لخروجها خلال اليومين المقبلين.

وأكدت تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 26192 في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى، السبت، 205 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".