البحرين تسجل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و111 حالة شفاء المزيد

سجلت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 5811 ، بعد تسجيل 111 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 308698 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 4914، بينها 10 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 4904 بالمستقرة، وسجلت البلاد 15 حالة وفاة بالمرض.