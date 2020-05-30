تشييع جنازة أستاذ الهندسة المعمارية ضحية فيروس كورونا بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

شيع أهالي قرية الروضة بمركز طامية بالفيوم، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جثمان الدكتور محمد مراد أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، الذي توفي على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوفيد- 19".

وأكد مصدر طبي بجامعة الفيوم، أن الدكتور مراد حضر لمستشفى الباطنة المخصص لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة و حالته متأخرة، وجرى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي كما جرى إحضار حقن من القاهرة وكمية دماء من متاعفين فى محاولة لإنقاذه، إلا أن المحاولات فشلت بسبب عدم قدرة رئتى الدكتور مراد على العمل.