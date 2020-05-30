رفع وصلات إنارة حفل زفاف في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
رفعت الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية، في المنيا، اليوم السبت، وصلات إنارة كانت معدة لإقامة حفل زفاف بقرية صفط اللبن.
وقال مصطفى مرسي رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية، إن عملية رفع وصلات الإنارة لعدم إقامة حفل زفاف، جاءت خلال تنفيذ حملات المتابعة الميدانية في القرى والأحياء.
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