أندونيسيا تسجل 557 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و53 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية نقلا عن أحمد يوريانتو مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 على مستوى البلاد ارتفع إلى 25 ألفا و773 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1573 حالة وفاة، وارتفع

عدد المتعافين من المرض إلى 7 آلاف و15 شخصا.

وبحسب المسؤول الإندونيسي، سجلت العاصمة جاكرتا 101 إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المدينة إلى 7 آلاف و229 إصابة، فيما سجلت جاوة الشرقية 199 إصابة جديدة.