محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:
أعاد فريق الطب الوقائي بمنطقة العجمي الطبية بالإسكندرية، سيدة مخالطة لمصاب بفيروس كورونا، إلى العزل المنزلي بعد خروجها قبل انتهاء المدة المقررة لها وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.
وقال مصدر مسؤول، بإدارة منطقة العجمي الطبية، لـ "الخليج 365" إن سيدة مسنة من المخالطين لحالة مصابة خرجت من منزلها بغرض التسوق قبل انتهاء مدة العزل الصحي المقررة لها، لافتًا إلى أن فرق الرصد تابعت السيدة حتى أعادتها إلى منزلها.
وأضاف المصدر، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الحالة المشار إليها مخالطة لابنها الذي أصيب بالفيروس، وخرج قبل أيام بعد استقرار حالته واستجابته للعلاج، فيما جرى اتخاذ الإجراءات مع المصاب والمخالطين له بتسجيل بياناتهم ومنحهم الإرشادات.
وأوضح المصدر، أن السيدة المخالطة لم تظهر عليها أعراض المرض ولم تثبت إيجابيتها للفيروس، وكان عليها اتباع الإجراءات الاحترازية، بالبقاء في المنزل فترة 14 يومًا، إلا أنها لم تلتزم بالتعليمات وعند الاتصال بها من قبل فرق الرصد كإجراء روتيني، تبين أنها خرجت لشراء بعض المستلزمات من السوق، حتى تحرك مندوبو الطب الوقائي لإعادتها والتنبية بعدم مخالفة التعليمات.
كانت هذه تفاصيل خبر خرجت قبل انتهاء المدة.. إعادة سيدة خالطت مصابًا بكورونا للعزل المنزلي في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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