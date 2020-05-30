قالت صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 67651 إصابة، تعافى منهم 24131 ، وتوفي 1395 شخصا.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن باكستان رغم قربها من الصين ظلت خاليةمن الفيروس حتى يوم 26 فبراير عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة وكانت لرجل في كراتشي بعد عودته من إيران وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا من الفيروس على مستوى العالم.
وقالت الصحيفة إنه بعد فترة وجيزة من رصد أول إصابة توالى رصد الفيروس لدى المواطنين الباكستانيين العائدين من إيران.
وفرضت باكستان العزل العام على مستوى الدولة لمدة شهر ونصف لكن رئيس الوزراء عمران خان أعلن تخفيف العزل على مراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان: 67651 حالة إصابة بكورونا والوفيات 1395 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.