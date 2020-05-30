باكستان: 67651 حالة إصابة بكورونا والوفيات 1395

قالت صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 67651 إصابة، تعافى منهم 24131 ، وتوفي 1395 شخصا.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن باكستان رغم قربها من الصين ظلت خالية

من الفيروس حتى يوم 26 فبراير عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة وكانت لرجل في كراتشي بعد عودته من إيران وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا من الفيروس على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة إنه بعد فترة وجيزة من رصد أول إصابة توالى رصد الفيروس لدى المواطنين الباكستانيين العائدين من إيران.

وفرضت باكستان العزل العام على مستوى الدولة لمدة شهر ونصف لكن رئيس الوزراء عمران خان أعلن تخفيف العزل على مراحل.