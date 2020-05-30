أعلنت السفارة الصينية لدى سيراليون عن قيام بكين بتقديم إمدادات طبية إلى فريتاون لمساعدتها على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت السفارة الصينية أن هذه الإمدادات تضمنت أقنعة طبية وكمامات وكواشف حرارية وقفازات وأغطية أحذية طبية وغيرها. أقنعة طبية وكمامات وكواشف حرارية وقفازات وأغطية أحذية طبية وغيرها. وأكد السفير الصينى لدى سيراليون "هو تشانجليانج " تعهد بلاده بالاستمرار فى تقديم المساعدة إلى سيراليون ودول أخرى لمكافحة وباء كورونا، وقال "إن تقديم مثل هذه المساعدة والدعم يعد بمثابة خطوة على طريق بناء مجتمع يسهم فى مستقبل مشترك للبشرية، مشيرا إلى أن حكومة وشعب سيراليون أظهرا تضامنهما خلال مكافحة الوباء، ووصف هذا الوقت بأنه يتسم بالصعوبة. سيراليون ودول أخرى لمكافحة وباء كورونا، وقال "إن تقديم مثل هذه المساعدة والدعم يعد بمثابة خطوة على طريق بناء مجتمع يسهم فى مستقبل مشترك للبشرية، مشيرا إلى أن حكومة وشعب سيراليون أظهرا تضامنهما خلال مكافحة الوباء، ووصف هذا الوقت بأنه يتسم بالصعوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تقدم إمدادات طبية إلى سيراليون لمكافحة وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.