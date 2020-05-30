تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 77 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في أكبر حصيلة يومية من الإصابات منذاكتشاف الفيروس فيها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 423 حالة، مشيرة في المقابل إلى تسجيل 6 حالات تعاف جديدة، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 21 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة واحدة سجلت خارج المستشفى ليصل عدد الوفيات إلى 20 حالة.
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