الداخلية العراقية تعلن القبض على أحد قادة داعش جنوب بغداد

ذكرت وزارة الداخلية العراقية ، أن عناصر مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد ، تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابى، اليوم السبت، كان ينوى تفجير عبوتين ناسفتين جنوب بغداد.

وأضافت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، أن الإرهابى كان مصابا في أحداث تحرير الموصل .. موضحة أن القوة تمكنت من الوصول إلى عبوتين ناسفتين جاهزتين للتفجير في منطقة السعيدات جنوب بغداد كان هذا الإرهابي ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن عائلته إرهابية ، حيث

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أن لديه ثلاثة أخوة فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجر عربة مفخخة في منطقة عرب جبور.

وكان الرئيس العراقى برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى،أكدا أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطيه الإقليمى والدولى مستندةً إلى احترام السيادة العراقية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أوردته الوكالة الوطنية العراقية الخميس الماضى، أن ذلك جاء خلال لقائهما لبحث مجمل الأوضاع في البلاد، وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بإكمال الهيئة الوزارية

بترشيح شخصيات ذات كفاءة ونزاهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لاجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود.

وشدد خلال اللقاء على أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطيه الإقليمي والدولي مستندةً إلى احترام السيادة العراقية، مؤكدين وجوب معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد ومنح الأولوية لمكافحة جائحة كورونا ودعم الجهات الصحية لأداء عملها على أكمل وجه، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية وتأمين الأوضاع المعيشية للمواطنين كافة.

وأكدا الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والتكاتف بين الجميع للقضاء على بؤر عصابات داعش الإرهابية، والمحافظة على الانجازات المتحققة وإدامة زخم النصر، بما يوفر الأمن والاستقرار للعراقيين.