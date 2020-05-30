قالت وزارة الدفاع الصينية، إن حاملة الطائرات الوحيدة المصنعة محليا، "شاندونج"، تجري تدريبات في البحر، لاختبار أسلحة ومعدات وتعزيز تدريب الطاقم. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، رن قوه تشياج، الجمعة، أن التدريبات تجري كما هو مخطط لها، ولم تتأثر بانتشار فيروس التدريبات تجري كما هو مخطط لها، ولم تتأثر بانتشار فيروس كورونا في البلاد. وأكد تدشين حاملة الطائرات "شاندونج" العام الماضي من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج صعود البلاد كقوة بحرية إقليمية في وقت تتنامى فيه التوترات مع الولايات المتحدة وغيرها بشأن التجارة وتايوان وبحر الصين الجنوبي. صعود البلاد كقوة بحرية إقليمية في وقت تتنامى فيه التوترات مع الولايات المتحدة وغيرها بشأن التجارة وتايوان وبحر الصين الجنوبي. وتعد حاملة الطائرات "شاندونغ" ثاني حاملة طائرات صينية تدخل الخدمة بعد الحاملة "لياونينغ"، التي تم شراؤها في الأصل كهيكل من أوكرانيا وتم تجديدها بالكامل، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تختبر حاملة طائراتها محلية الصنع في مناورات بحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.