إيران : مقتل 3 جنود من حرس الحدود قرب الحدود العراقية

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ونقلت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية أن الثلاثة قتلوا في اشتباكات مع “قطاع طرق” أثناء تمشيط المنطقة قرب بلدة سره ده شت، التي تقع على بعد 530 كيلومتر غربي العاصمة طهران.
وأضافت أن عددا من المهاجمين قتل أيضا أثناء الاشتباك، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل. شهدت المنطقة قتالا متقطعا بين قوات إيرانية وانفصاليين أكراد فضلا عن مسلحين على صلة بتنظيم داعش المتطرف.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قتل مسلحون مجهولون 3 من الحرس الثوري الإيراني في تبادل إطلاق نار وقع في منطقة كردية.
وتشهد حدود إيران الشرقية اشتباكات متقطعة مع مسلحين من البلوش.
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