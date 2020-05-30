كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا: ميركل لا تستطيع تأكيد حضورها قمة السبع وسط جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها "لا تستطيع تأكيد" حضورها قمة محتملة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن وسط جائحة الفيروس التاجي، بحسب ما قاله المتحدث باسمها اليوم السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامبK إن القمة قد تعقد في واشنطن في أواخر يونيو.

وقال المتحدث باسم ميركل في بيان "تشكر المستشارة الرئيس ترامب على دعوته لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن في نهاية يونيو".

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وأضاف: "حتى اليوم، بالنظر إلى الوضع الوبائي العام، لا يمكنها تأكيد مشاركتها الشخصية، أي القيام برحلة إلى واشنطن".

في غضون ذلك، أعرب وزير الصحة الألماني، ينس سبان، عن "خيبة أمله" بشأن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلًا إن القرار الذي اتخذته إدارة ترامب كان "انتكاسة" للسياسة الصحية الدولية.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو يوم الأربعاء إنه لا يستطيع الالتزام بعد بحضور اجتماع مجموعة السبع المقترح بسبب مخاوف بشأن انتقال الفيروس وقواعد الحجر الصحي لكندا.