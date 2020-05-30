كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشارو الحكومة البريطانية يحذرون من رفع قيود فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر ثلاثة علماء قدموا المشورة لحكومة المملكة المتحدة بشأن استجابتها لفيروس كورونا من خطورة إعادة فتح إنجلترا بعد مع استمرار إصابة آلاف الأشخاص بالعدوى يوميًا.

وأضاف "إدموندز": "يفضل الكثير منا رؤية الإصابة تنخفض إلى مستويات أقل، لذلك لدينا عدد أقل من الحالات التي تحدث قبل أن نقوم بعد ذلك بتخفيف الإجراءات"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأوضح: "مع حدوث حالات عالية نسبيًا، وتخفيف الإجراءات من خلال التتبع وملاحقة غير المختبرين، أعتقد أننا نخاطر ببعض هنا".

وأشار إلى أنه "حتى لو لم ينجح هذا الخطر وتمكنا من الحفاظ على معدل الإصابة، فإننا نبقيه ثابتًا عند مستوى عالٍ جدًا".

كما قال "إدموندز"، إن معدل تكاثر الفيروس في إنجلترا يتراوح بين 0.7 و 0.9.

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تعني قيمة R 1 أن كل شخص مصاب سيصيب شخصًا آخر، في المتوسط. إذا كان R أقل من 1 فهذا يعني أن الوباء يتقلص، وإذا كان أكبر من 1 فإن الوباء ينمو.

وأردف البروفيسور، أن عدد R سيكون بين 3 و 4 بدون أي تدابير احتواء، مما يعني أن كل شخص مصاب سينقل الفيروس إلى ثلاثة أو أربعة آخرين.

أصدر التحذير جون إدموندز، أستاذ نمذجة الأمراض المعدية الذي يعمل في مجموعة Scientifc الاستشارية لحالات الطوارئ (SAGE)، خلال جلسة أسئلة وأجوبة يوم الجمعة للصحفيين، وقال: "لا يمكننا أن نريح حراستنا على الإطلاق".

ووفقًا لمسح أخير أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية، هناك 54,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا كل أسبوع في إنجلترا وحدها، أو نحو 8000 إصابة يوميًا. تقدر منظمة الصحة العالمية أن معدل الحالات الجديدة - ما يسمى معدل الإصابة - في المملكة المتحدة كلها هو خامس أعلى معدل في العالم.

بدأت حكومة المملكة المتحدة في إنهاء قواعد التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.

كانت إنجلترا أول من أعلن عن استراتيجية للخروج، لكن المستشارين الحكوميين يقولون، إن معدل حالات الإصابة بالفيروس لا يزال مرتفعًا للغاية وقد يؤدي إلى المزيد من الوفيات.