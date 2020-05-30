كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 102 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي ما لا يقل عن 102،836 شخصًا في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، حيث تم تسجيل 1747.087 حالة على الأقل في جميع أنحاء البلاد.

يوم السبت، أبلغت جونز هوبكنز عن 1068 حالة جديدة و27 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيات والحالات على مستوى العالم.

وعلي صعيد اخر، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن 75 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي و12 حالة وفاة يوم الجمعة - وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بكورونا منذ رفع حالة الطوارئ تمامًا.

Advertisements

وبذلك يرتفع عدد حالات Covid-19 في اليابان إلى 17،516 (16،804 على اليابسة و712 من سفينة دياموند برينسيس)، ويبلغ عدد الوفيات 899 (886 في البر و13 في السفينة).

أبلغت مدينة كيتاكيوشو الجنوبية عن 26 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، حيث تم تتبع مجموعات العدوى إلى دور رعاية المسنين والمستشفيات. وقد أبلغت المدينة عن 69 حالة إصابة جديدة في الأسبوع الماضي.

في طوكيو، تم الإبلاغ عن 22 إصابة جديدة وثلاث وفيات يوم الجمعة، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح.

وقد رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ لجميع اليابان يوم الاثنين. وخففت معظم البلاد بالفعل من القيود باستثناء طوكيو وأربع محافظات أخرى.

