كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت سلطات إندونيسيا، اليوم السبت، عن إصابة 557 جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع حصيلة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 25773، حسبما أفاد أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة.

وأبلغ "يوريانتو" عن 53 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1573 بينما تعافى 7015 شخص، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي وقتًا سابقًا، أظهرت وثائق حكومية اطلعت عليها رويترز أن إندونيسيا تخطط لتقديم مساعدات لاثنتي عشرة شركة مملوكة للدولة بقيمة 8.6 مليار دولار لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، معظمها في صورة تعويضات نقدية واستثمارات لرأس المال العامل.

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وبحسب وثائق لوزارة المالية قُدمت لاجتماع اللجنة المالية للبرلمان في الحادي عشر من الشهر الحالي، اقترحت الحكومة على البرلمان تقديم دعم مالي للشركات يبلغ 128.04 تريليون روبية (8.63 مليار دولار).

وأكدت متحدثة باسم وزارة المالية صحة الوثائق واستخدامها في عرض قُدم للبرلمان، لكنها أضافت أنها تتعلق بمشاورات في مراحلها المبكرة ومازالت تتطلب موافقة الرئيس جوكو ويدودو.

تضاف المساعدات إلى خطط لضخ السيولة في الشركات ترجع إلى ما قبل الجائحة.