كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الإيراني: استئناف الصلوات اليومية في المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد موظفو الحكومة إلى العمل في إيران، اليوم السبت، وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن المساجد في البلاد ستستأنف الصلوات اليومية في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن بعض المناطق تشهد مستويات عالية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "روحاني"، أيضًا، على شاشة التلفزيون الحكومي، إن ساعات مراكز التسوق، التي لم يُسمح لها بفتحها حتى الساعة السادسة مساءً، سيتم تمديدها، وهي خطوة أخرى في خطط الحكومة لتخفيف قيود الفيروس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "روحاني": "أبواب المساجد في أنحاء البلاد ستفتح للجمهور لأداء الصلوات اليومية"، موضحًا، أنه يجب مراعاة الابتعاد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى. ولم يذكر متى سيعاد فتحهما.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات تتخذ إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام باللوائح الصحية، بما في ذلك منع الركاب الذين لا يرتدون كمامات من الحافلات وقطارات المترو.

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وقال علي رضا زالي، رئيس فريق مكافحة الفيروس الذي تقوده الحكومة في طهران، للتلفزيون الحكومي، إن الوضع في العاصمة "لا يزال غير مواتٍ"، مضيفًا، أن تخفيف القيود يجب أن يكون مصحوبًا بـ"مراعاة أكثر جدية" للوائح.

حتى يوم الجمعة، سجلت إيران 146668 إصابة، و 7677 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور يوم الجمعة، إنه لم تحدث وفيات خلال الـ 24 ساعة السابقة في 15 من مقاطعات البلاد وواحدة في كل من المقاطعات الخمس.

تم إعلان مقاطعات خوزستان في الجنوب الغربي، وبلوشستان في جنوب شرق البلاد، مناطق "حمراء" حيث لا تزال هناك مستويات عالية من العدوى.

قسمت وزارة الصحة البلاد إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء حسب عدد الإصابات والوفيات.