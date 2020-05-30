كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اليابان لليوم الرابع على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن 75 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي و12 حالة وفاة يوم الجمعة - وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بكورونا منذ رفع حالة الطوارئ تمامًا.

وبذلك يرتفع عدد حالات Covid-19 في اليابان إلى 17،516 (16،804 على اليابسة و712 من سفينة دياموند برينسيس)، ويبلغ عدد الوفيات 899 (886 في البر و13 في السفينة).

أبلغت مدينة كيتاكيوشو الجنوبية عن 26 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، حيث تم تتبع مجموعات العدوى إلى دور رعاية المسنين والمستشفيات. وقد أبلغت المدينة عن 69 حالة إصابة جديدة في الأسبوع الماضي.

في طوكيو، تم الإبلاغ عن 22 إصابة جديدة وثلاث وفيات يوم الجمعة، مما يشير إلى اتجاه صعودي واضح.

وقد رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ لجميع اليابان يوم الاثنين. وخففت معظم البلاد بالفعل من القيود باستثناء طوكيو وأربع محافظات أخرى.

