كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر حاكم لهونج كونج: الرئيس الصيني يخاطر بحرب باردة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونج كونج، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، يشعر بالتوتر الشديد إزاء موقف الحزب الشيوعي لدرجة أنه يخاطر بحرب باردة جديدة وتعريض موقع هونج كونج للخطر كمركز مالي بارز في آسيا.

وقال كريس باتين لوكالة "رويترز"، إن حملة "البلطجة" التي قام بها "شي" في هونج كونج قد تؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال والناس من المدينة التي تنقل الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى الصين القارية.

وأضاف، أن الغرب يجب أن يتوقف عن السذاجة حيال "شي"، الذي شغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي منذ عام 2012.

وأوضح "باتن": "لقد تجاوزنا المرحلة منذ فترة طويلة، دون الرغبة في حرب باردة أخرى، يجب أن نتفاعل مع حقيقة أن شي يبدو أنه يريد نفسه بنفسه".

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ووصف "باتن"، "شي"، كديكتاتور كان "عصبيًا" بشأن موقف الحزب الشيوعي في الصين بعد انتقادات لمعالجته المبكرة لتفشي فيروس كورونا الجديد والتأثير الاقتصادي لخلافاته التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال: "إن أحد أسباب قيام شي جين بينج بإثارة كل هذا الشعور القومي تجاه هونج كونج وتايوان وقضايا أخرى، هو أنه أكثر قلقًا مما قد يسمح به أي مسؤول بشأن موقف الحزب الشيوعي في الصين".

ولم ترد السفارة الصينية في لندن على الفور على طلب للتعليق.

شاهد "باتن"، البالغ من العمر الآن 76 عامًا، بينما تم تخفيض العلم البريطاني فوق هونج كونج عندما تم تسليم المستعمرة إلى الصين في عام 1997 بعد أكثر من 150 عامًا من الحكم البريطاني.

تم ضمان الاستقلال الذاتي لهونج كونج بموجب اتفاقية "دولة واحدة ونظامان" المنصوص عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984. لكن آلاف المحتجين في هونج كونج تحدوا بكين في الأشهر الأخيرة.