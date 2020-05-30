كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تستخدم عقار ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت حكومة تايوان، اليوم السبت، على استخدام عقار "ريمديسيفير" الذي تصنعه شركة "جيلياد ساينسز" كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد.

وأخذت إدارة الأغذية والعقاقير التايوانية، في الاعتبار "حقيقة أن كفاءة وسلامة ريمديسيفير تدعمهما أدلة أولية" وأن دولا أخرى وافقت على استخدامه، وأن الشروط استوفيت للموافقة على استخدام العقار لعلاج حالات العدوى الشديدة بكوفيد-19، بحسب المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وكانت الحكومات، تتسابق للحصول على إمدادات كافية من ريمديسيفير الذي وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية هذا الشهر على استخدامه كعلاج ضد كورونا.

وقد قالت شركة "جيلياد ساينسز" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا، إنها ستتبرع بنحو 1.5 مليون جرعة من العقار تكفي لعلاج ما لا يقل عن 140 ألف مريض.

وأعلنت السلطات في تايوان، نجاحها في الحد من انتشار فيروس كورونا بفضل الرصد المبكر والوقاية، إلى جانب نظام الرعاية الصحي المتميز لديها.

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ورصدت السلطات الصحية في تايوان، حتى الآن 442 حالة إصابة و7 وفيات فقط بالمرض. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، ولا توجد سوى 14 حالة لا تزال قيد العلاج.

أبلغت السلطات في تايوان عن 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وجميعهم تقريبًا بحارة كانوا في زيارة بحرية إلى ولاية بالاو الصغيرة في جزر المحيط الهادئ، والتي قالت، إن هناك "فرصة ضئيلة" لكونها مصدر الإصابة.

وقال وزير الصحة التايواني، تشن شيه - تشونج، إنه تم اكتشاف حالات على إحدى السفن الثلاث التي زارت بالاو في الفترة من 12 إلى 15 مارس، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات قبل أن يتمكنوا من تحديد مكان الإصابة بالضبط، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت حكومة تايوان، يوم الاحد، إن 700 من أفراد البحرية يخضعون للحجر الصحي والاختبار وأن هناك 24 حالة إيجابية تمامًا. ومن بين هؤلاء، كان ثلاثة طلاب عسكريين قد ذهبوا إلى بالاو، وهي واحدة من 15 دولة فقط احتفظت بعلاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، وواحدة من آخر الدول في العالم التي أبلغت عن تفشي فيروس كورونا.

نجحت تايوان حتى الآن في السيطرة على فيروس كورونا الجديد من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر.