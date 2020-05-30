كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقدون إنهاء الولايات المتحدة لإعفاءات إيران النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم السبت، القرار الذي اتخذته واشنطن بإنهاء الإعفاءات من العقوبات التي تسمح بالعمل في المواقع النووية الإيرانية المصممة لمنع تطوير الأسلحة.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك: "نأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الثلاثة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "أن هذه المشاريع، التي أقرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، تخدم مصالح عدم الانتشار للجميع وتزود المجتمع الدولي بضمانات بالطبيعة السلمية والآمنة للأنشطة النووية الإيرانية".

سمحت الإعفاءات للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالعمل على تحويل مفاعل آراك الإيراني للمياه الثقيلة، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل أبحاث طهران، ونقل الوقود المستهلك إلى الخارج.

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وقد قررت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنهاء إعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

وقال مصدر أمريكي: إن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وستمدد الولايات المتحدة إعفاء منفصلا يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يوما، نقلاً عن وكالة "رويترز".