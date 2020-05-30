كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس دولة يخضع للحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع رئيس دولة أوروجواي لويس لاكال بو، اليوم السبت، للحجر الصحي بعد حضوره اجتماعا مع موظفة أثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف مكتب الرئاسة في الأوروجواي، أن المصابة هي ناتاليا لوبيز، الموظفة في وزارة التنمية الاجتماعية، التي حضرت اجتماعا مع الرئيس لاكال بو ووزير الدفاع في الحكومة خافيير غارسيا في مدينة ريفيرا، بالقرب من الحدود البرازيلية.

وأعلنت الرئاسة، أن لاكال بو والأشخاص الآخرين المعنيين سيخضعون في وقت لاحق اليوم السبت لفحص للكشف عن فيروس كورونا، وسيبقون في الحجر الصحي حتى صدور نتائج التحاليل.

ويتعلق الاجتماع الذي حضره الرئيس لاكال بو، بإدارة المنطقة الحدودية بين البرازيل والأوروغواي لأزمة تفشي فيروس كورونا.

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وقد سجلت دولة الأروغواي، حتى اليوم 816 إصابة بفيروس كورونا، منها 114 حالة نشطة تخضع للعلاج، فيما سجلت البرازيل المجاورة 468338 إصابة، و27944 حالة وفاة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.