كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 181 وفاة و8952 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 181 وفاة و8952 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 4555 وفاة و396575 إصابة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وكانت السلطات الصحية الروسية، أعلنت الاستقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما عادت حصيلة الوفيات الجديدة إلى الارتفاع وتجاوزت إجمالا عتبة الـ4000 وفاة.

وفي تقرير لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أعلنت فيه تسجيل 8371 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8338 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد حتى الآن 379051، بما في ذلك 223916 حالة نشطة.

ووفقًا للسلطات الصحية الروسية، تتوزع الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ85، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (2054 إصابة) ومقاطعتها (774) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (383).

وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في حصيلة ضحايا الفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة إلى 4142 حالة وفاة، بتسجيل السلطات الصحية 174 وفاة جديد بين المصابين بـ"كوفيد-19" (مقابل 161 وفاة أمس).

Advertisements

وتماثل 8785 مريضا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 150993 شخصا.

سجلت السلطات الصحية الروسية، 161 وفاة و8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 3968 وفاة و370680 إصابة.

وقالت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل رقم قياسي في أعداد المتعافين بلغ 11079 حالة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تخطت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) برأي الاختصاصيين، رغم تسجيل روسيا اليوم 173 حالة وفاة، و8915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.