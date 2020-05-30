روسيا وألمانيا: قطع العلاقات بـ"الصحة العالمية" ضربة لأسس التعاون الدوليّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرتا روسيا وألمانيا، أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قطع علاقات بلاده مع منظمة الصحة العالمية، "ضربة لأسس التعاون القانونية الدولية في مجال الصحة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "كونا" الكويتية، إن "قرار الإدارة الأميركية جاء في وقت يحتاج فيه العالم إلى التضامن في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".

وتساءلت زخاروفا عما إذا كان بإمكان واشنطن أن تطرح بديلا عن منظمة الصحة العالمية لافتة إلى أن "الوضع المأساوي الذي ارتسم في الولايات المتحدة الأميركية خلال تفشي فيروس كورونا لا يدع مجالا للحديث حول الدور القيادي لأميركا في مجال الرعاية الصحية".

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من جهته، اعتبر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن قطع الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة العالمية يشكل "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية".

وبعدما أشار إلى ضرورة إصلاح الهيئة الدولية، أكد الوزير الألماني في تغريدة على "تويتر"، أن على الاتحاد الأوروبي "الالتزام بشكل أكبر" ماليا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بمحاباة بكين.

وكان ترامب قد أعلن اليوم إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية وتوجيه مساهماتها المالية للصحة في العالم بسبب ما اعتبره رفض المنظمة إصلاحات اقترحتها إدارته.