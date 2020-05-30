اكدت المسؤولة في معهد سكوكروفت الاستراتيجي الأميركي كيرستن فونتنروز، ان الولايات المتحدة سترد بقوة اذا حاولت ايران مهاجمة قواتها بالعراق.
وقالت فونتنروز في حديث لـ الشرق الاوسط، انه "إذا حاولت إيران مهاجمة الوجود الأميركي في العراق مرة أخرى سيكون الرد قوياً جداً"، مبينة ان "الرد لن يكون فقط قصف مواقع لوجستية، كما كان يحدث سابقاً، لأن ذلك أثبت أنه لا يردع إيران".
وتابعت ان "إذا حاولوا تحريك جماعاتهم وقصفوا القوات الأميركية في العراق، ستكون ردة الفعل الأميركي أشد صرامة بكثير، منها قصف القواعد البحرية للحرس الثوري الإيراني على طول الشاطئ"، موضحة "أعتقد أن إيران تعرف هذه القرارات الأميركية الآن ولا تريد أن تغامر".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة اميركية: هذا ما ستقوم به واشنطن اذا حاولت ايران مهاجمة الوجود الامريكي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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