حجر خمسة ضباط ومنتسبين ملامسين لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء

افاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، السبت، بحجر خمسة ظباط ملامسين لمصاب بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خمسة ظباط ومنتسبين تم حجرهم في المحافظة كونهم ملامسين لحالة مصاب بفيروس كورونا". واضاف ان "المحجورين راقدين الآن بالحجر الصحي لحين وصول التحاليل المختبرية".

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