تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في النجف

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهما والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".