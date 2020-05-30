تعرف على الطقس لغاية الاربعاء المقبل

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس في العراق لغاية الاربعاء المقبل، فيما اشارت الى انه سيشهد تذبذب بدرجات الحرارة مع ارتفاع غبار في بعض المناطق. اليوم السبت مع جدول بدرجات الحرارة غدا الاحد وبعد غد الاثنين Advertisements الثلاثاء والاربعاء المقبلين

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