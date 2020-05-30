سلطنة عمان تعلن تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، السبت، تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 10423.



وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن 2396 حالة تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى وفاة 42 جراء الفيروس.

وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.



