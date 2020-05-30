السودان يتسلم 11 طناً من المساعدات الطبية الإماراتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

استقبل الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، بحضور السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي بمطار الخرطوم أمس الجمعة، الدفعة الثانية من الدعم الطبي الإماراتي للسودان لمواجهة جائحة كورونا. وأعرب الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي في تصريح صحافي، عن تقدير حكومة السودان وشعبه للدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات العربية للسودان في المجال الطبي، وعبر عن أمله بأن يتجاوز السودان هذه الأزمة وهو أكثر قوة ومواطنه أكثر عافية. ومن جانبه، أوضح السفير الإماراتي بالخرطوم أن الدعم يمثل الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية للسودان لدعم جهوده في مواجهة كورونا، والبالغة 11 طناً تكفي لـ 11 ألفاً من مقدمي الخدمات الطبية والصحية لمواجهة جائحة كورونا. كما أشار إلى أن الدعم يأتي ضمن جهود دولة الإمارات العربية لمساعدة 58 دولة حول العالم في هذا المجال.

