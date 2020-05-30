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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تواصل دعم السودان في أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، طائرة تحمل مساعدات وإمدادات طبية إلى السودان تحتوي على 11 طنا؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. وقال سفير الإمارات لدى السودان سعادة حمد محمد حميد الجنيبي: إن "الإمارات تقف إلى جانب السودان في مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن، ومع إيصال المساعدات اليوم، فإن هدفنا هو أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة".
وكانت الإمارات، قد أرسلت في يوم 22 أبريل الماضي، الشحنة الأولى إلى السودان تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
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