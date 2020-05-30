لفت رئيس ​جامعة الروح القدس​ الاب جورج حبيقة في حديث تلفزيوني الى أن "المفتي الجعفري في خطبة ​عيد الفطر​ وفي كلامه عن الصيغة لم تعد صالحة أضاء على العلاج وهذا العلاج قائم على المواطنة وفكرة ​الانسان​"، مشددا على "المواطنة هي في ان تنشارك في العقيدة ذاتها وما يجمعنا هو مساحة ​لبنان​ الجغرافية".

واضاف: "نائب الامين العام لـ"حزب الله" ​الشيخ نعيم قاسم​ كان صريحا مع الناس عندما قال إنه يسعى حسب ايمانه الى قيام ​الدولة الاسلامية​ ولكن لا أفرضها على الآخر ب​العنف​".

وشدد على أن "الصيغة تترجم الميثاق اللبناني الثابت فيما الصيغة متحركة"، لافتاً الى أننا "نريد ان نعيش سوية و​السنة​ مثلا و​الشيعة​ يقولون بلبنان أولاً".

وتوجه الى المشايخ المسلمين بالقول "​الدولة اللبنانية​ تحترم كل الاديان، الم يعد يعجبهم هذا الوضع؟".