لفت رئيس جامعة الروح القدس الاب جورج حبيقة في حديث تلفزيوني الى أن "المفتي الجعفري في خطبة عيد الفطر وفي كلامه عن الصيغة لم تعد صالحة أضاء على العلاج وهذا العلاج قائم على المواطنة وفكرة الانسان"، مشددا على "المواطنة هي في ان تنشارك في العقيدة ذاتها وما يجمعنا هو مساحة لبنان الجغرافية".
واضاف: "نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كان صريحا مع الناس عندما قال إنه يسعى حسب ايمانه الى قيام الدولة الاسلامية ولكن لا أفرضها على الآخر بالعنف".
وشدد على أن "الصيغة تترجم الميثاق اللبناني الثابت فيما الصيغة متحركة"، لافتاً الى أننا "نريد ان نعيش سوية والسنة مثلا والشيعة يقولون بلبنان أولاً".
وتوجه الى المشايخ المسلمين بالقول "الدولة اللبنانية تحترم كل الاديان، الم يعد يعجبهم هذا الوضع؟".
كانت هذه تفاصيل خبر الاب حبيقة: ميثاق لبنان ثابت اما الصيغة فمتحركة والدولة تحترم الاديان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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