النشرة: حاجز لقوى الأمن عند مدخل حاصبيا لمتابعة قرار التعبئة العامة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ في فصيلة حاصبيا أقامت حاجزا عند مدخل البلدة إنفاذا لقرار التعبئة العامة لجهة ارتداء الكمامات والتدقيق بأرقام السيارات مفرد ومجوز، وعملت على قمع المخالفات لجهة ضرورة التقيد بعدد ركاب كل ​سيارة​ كما سيرت دوريات أخرى في سوق حاصبيا الرئيسي للغاية نفسها وحث المواطنين على عدم الاكتظاظ داخل محال الخضار والسوبر ماركات والتقيد بشروط النظافة العامة حفاظا على سلامتهم وخوفا من تفشي فيروس الكورونا.

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