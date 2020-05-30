أعلن الوزير السابق كميل ابو سليمان أنه تبلغ من عميد المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي انه تم تسليم الرسالة التي وجهت الى الصندوق من قبل عدد من الشخصيات ومؤسسات من المجتمع المدني في لبنان الى جميع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
ولفت أبو سليمان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "عميد المجلس التنفيذي وصف الرسالة بـ"المهمة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: عميد المجلس التنفيذي لصندوق النقد يصف رسالة المجتمع المدني اللبناني بالمهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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