أبو سليمان: عميد المجلس التنفيذي لصندوق النقد يصف رسالة المجتمع المدني اللبناني بالمهمة

أعلن الوزير السابق ​كميل ابو سليمان​ أنه تبلغ من عميد المجلس التنفيذي في ​صندوق النقد​ الدولي انه تم تسليم الرسالة التي وجهت الى الصندوق من قبل عدد من الشخصيات ومؤسسات من ​المجتمع المدني​ في ​لبنان​ الى جميع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد.

ولفت أبو سليمان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "عميد المجلس التنفيذي وصف الرسالة بـ"المهمة".