سيزار أبي خليل: لا تردد أو شرخ بالعلاقة مع حزب الله

لفت النائب ​سيزار أبي خليل​ في حديث اذاعي الى أنه "عندما وجدت ​الحكومة​ أن الامور لن تمر دون معمل ​سلعاتا​ تمت العودة اليه وأكدت الحكومة على ما أوردته في بيانها الوزاري و​خطة الكهرباء​"، مشيرا الى أن "الاستملاكات لسلعاتا حصلت في العام 1978 و​الدولة​ ستربح المزيد من الاراضي في المنطقة التي أصبحت سياحية"، مؤكدا أن "فعالية المعامل عالية وكلفة الانتاج رخيصة وعندها سنخفف الاعتماد على ​المولدات​ وتنخفض الفاتورة وعندها نستطيع أن نعدل في التعرفة".

واشار الى أنه "في العلاقة مع "​حزب الله​" لا يوجد شرخ ولا تردد"، مؤكدا أننا "لا زلنا على قناعة أن "حزب الله" جزء من مناعة ​لبنان​ ودفاعه ضد ​اسرائيل​"، مضيفا: "هنالك تفاهمنا مع "حزب الله" الذي لا نتنكر له وفيه بند بناء الدولة، وقد سمعنا من الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ ان لدينا ظروفنا ولدينا جمهورنا ونحن ايضا لدينا ظروفنا وجمهورنا، وقيمة عملنا السياسي هو في بناء الدولة".