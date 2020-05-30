الصحة الألمانية: قطع واشنطن العلاقة مع منظمة الصحة انتكاسة خطيرة للصحة العالمية

اعتبر ​وزير الصحة​ الألماني ينس سبان أن قطع ​الولايات المتحدة​ علاقتها مع ​منظمة الصحة العالمية​ يشكل "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية". وبعدما أشار إلى ضرورة إصلاح الهيئة الدولية، أكد الوزير الألماني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن على ​الاتحاد الأوروبي​ "الالتزام بشكل أكبر" ماليا بعد إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بمحاباة بكين.

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